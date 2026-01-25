Meta предъявили обвинение в мошенничестве

Meta обвинили в мошенничестве из-за доступа компании к перепискам в WhatsApp

Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) предъявили обвинение в мошенничестве из-за доступа компании к перепискам в WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на судебный документ.

Международная группа истцов заявила, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера.

Как утверждает Bloomberg, речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как утверждают в Meta, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников.

Истцы же уверены, что на самом деле, по информации, полученной от разоблачителей, Meta хранит содержание переписок и ее сотрудники могут получать к ней доступ.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что ограничения в отношении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram вводятся в России не «из вредности», а потому что они должны соблюдать законодательство страны.