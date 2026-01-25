Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:45, 25 января 2026Интернет и СМИ

Meta предъявили обвинение в мошенничестве

Meta обвинили в мошенничестве из-за доступа компании к перепискам в WhatsApp
Майя Назарова

Фото: Tatiana Diuvbanova / Shutterstock / Fotodom  

Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) предъявили обвинение в мошенничестве из-за доступа компании к перепискам в WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на судебный документ.

Международная группа истцов заявила, что компания делает ложные утверждения о приватности и безопасности мессенджера.

Как утверждает Bloomberg, речь идет о технологии сквозного шифрования, за счет которой, как утверждают в Meta, обеспечивается доступ к переписке только для ее участников.

Истцы же уверены, что на самом деле, по информации, полученной от разоблачителей, Meta хранит содержание переписок и ее сотрудники могут получать к ней доступ.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что ограничения в отношении работы мессенджеров WhatsApp и Telegram вводятся в России не «из вредности», а потому что они должны соблюдать законодательство страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина отвергла ключевое требование России на переговорах. Вместо этого Киев нанес самый массированный удар по Белгороду

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Известного российского рэпера уличили в неоплате автомобильных штрафов

    В России отреагировали на массированный обстрел Белгорода на фоне мирных переговоров

    Российская тревел-блогерша описала жизнь людей в глухой тайге фразой «помощь не придет»

    Россиянам раскрыли лайфхак для выгодного бронирования отеля

    Владелец пекарни «Машенька» рассказал о подаренных Путиным сладостях

    На юге Украины прогремели взрывы

    Телефонные мошенники придумали притворяться мигрантами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok