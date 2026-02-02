Дуров намекнул на ненадежность WhatsApp

Дуров: Цукерберг втайне смеется над 4 млрд пользователей WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров намекнул на ненадежность мессенджера WhatsApp. В соцсети X он опубликовал отрывок переписки, в которой, по мнению Дурова, глава Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России) Марк Цукерберг насмехается над доверившими ему свои данные пользователями.

На скриншоте пользователь с фото Цукерберга спрашивает, не нужны ли его собеседнику данные «о ком-то из Гарварда», утверждая, что у него есть больше четырех тысяч имейлов, фото, адресов и социальных сетей.

«Люди просто отправили это. Я не знаю почему. Они "доверяют мне". Тупицы», — говорится в переписке на скриншоте.

Дуров в своем посте добавил, что с тех пор изменился масштаб. По его словам, владелец WhatsApp втайне смеется не над четырьмя тысячами, а над четырьмя миллиардами «тупиц».

Ранее Илон Маск одним словом ответил на пост основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал мессенджер WhatsApp.