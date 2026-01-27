Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:21, 27 января 2026Интернет и СМИ

Маск одним словом ответил на критику Дуровым WhatsApp

Илон Маск согласился с заявлением Павла Дурова о небезопасности WhatsApp
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Leon Neal / Getty Images

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск одним словом ответил на пост основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал мессенджер WhatsApp. Пост бизнесмен выложил в X.

Маск сделал репост публикации Дурова, в которой тот заявил о небезопасности WhatsApp. «Правда», — согласился он с мнением основателя Telegram.

Дуров ранее рассказал, что он вместе с командой проанализировал, как WhatsApp реализует шифрование, и обнаружил множество векторов атак. Дуров также выразил мнение, что в безопасность этого мессенджера сегодня способны верить только «безмозглые» люди.

Перед этим стало известно, что компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России), которой принадлежит WhatsApp предъявили обвинение в мошенничестве из-за доступа к перепискам в мессенджере. Уточнялось, что против компании выступила международная группа истцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

    В России готовят новую армию. Бойцам предлагают огромную зарплату и особые условия

    Назван «новый биткоин»

    Племянница Трампа заподозрила у президента США болезнь Альцгеймера

    Путин встретится с президентом Сирии

    Трамп дал оценку ситуации вокруг Гренландии

    Михаилу Ходорковскому утвердили обвинение по делу о фейках

    На Украине подтвердили удары по объекту во Львове

    Из паспортов россиян захотели убрать одну графу

    Трамп оценил близость урегулирования конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok