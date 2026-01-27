Маск одним словом ответил на критику Дуровым WhatsApp

Илон Маск согласился с заявлением Павла Дурова о небезопасности WhatsApp

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск одним словом ответил на пост основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал мессенджер WhatsApp. Пост бизнесмен выложил в X.

Маск сделал репост публикации Дурова, в которой тот заявил о небезопасности WhatsApp. «Правда», — согласился он с мнением основателя Telegram.

Дуров ранее рассказал, что он вместе с командой проанализировал, как WhatsApp реализует шифрование, и обнаружил множество векторов атак. Дуров также выразил мнение, что в безопасность этого мессенджера сегодня способны верить только «безмозглые» люди.

Перед этим стало известно, что компании Meta (организация признана экстремистской и запрещена в России), которой принадлежит WhatsApp предъявили обвинение в мошенничестве из-за доступа к перепискам в мессенджере. Уточнялось, что против компании выступила международная группа истцов.