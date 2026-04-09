Буданов признал, что покинувшие Украину граждане не хотят возвращаться на родину

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) признал, что уехавшие из страны украинцы не стремятся возвращаться на родину. Его слова приводит «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Как отметил чиновник, об этом свидетельствует статистика. При этом он выразил уверенность в том, что «настанет тот день, когда большой процент украинцев вернется домой».

Ранее итальянская газета AntiDiplomatico писала, что массовый отток населения поставил под сомнение существование Украины как государства. Сообщалось, что с начала боевых действий страну покинули шесть миллионов человек. По мнению издания, они не вернутся, поскольку Украина разрушена.