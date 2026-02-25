Реклама

05:49, 25 февраля 2026

На Западе предрекли исчезновение Украины

Antidiplomatico: Массовый отток людей с Украины угрожает ее существованию
Марина Совина
Фото: Richard Bell / Unsplash

Массовый отток населения поставил под сомнение существования Украины как государства. Об этом сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

«Спустя четыре года Украина — страна без будущего. Без политического, экономического и даже биологического будущего», — говорится в статье. Отмечается, с начала специальной военной операции Украину покинули шесть миллионов человек. Автор считает, что они не вернутся, поскольку страна разрушена.

«Таким образом, Украина — это страна, опустевшая от своего населения, государство, которое рискует остаться без народа, независимо от исхода конфликта. А государство без народа просто не сможет существовать», — отмечается в материале.

Автор добавил, что не существует «чудо-оружия», которое могло бы спасти Киев. Также отмечается, что украинские вооруженные силы также испытывают острую нехватку личного состава.

Ранее сообщалось, что численность жителей Украины может снизиться к 2051 году на 17 миллионов человек в сравнении с показателями 2022 года. Причинами этого эксперты называют конфликт и низкий уровень рождаемости на Украине.

