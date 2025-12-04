Украине предрекли потерю 17 миллионов человек

Reuters: Численность жителей Украины может снизиться до 25 миллионов человек

Численность жителей Украины может снизиться к 2051 году на 17 миллионов человек в сравнении с показателями 2022 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на экспертов Института демографии НАН Украины.

«Власти пытаются решить важнейший вопрос, так как Украина движется к демографической катастрофе», — передает агентство слова представителей Института.

Уточняется, что до февраля 2022 года на Украине проживали 42 миллиона человек. Однако к 2051 году население страны может составлять только 25 миллионов человек. Причинами этого эксперты называют конфликт и низкий уровень рождаемости на Украине.

Ранее стало известно последствие оттока молодежи с Украины. Так, Киев начал завозить мигрантов из Индии и Бангладеш.