В Госдуме предрекли снижение цен на жилье в РФ

Депутат Аксаков: Цены на жилье в России начнут снижаться в 2026 году

Недвижимость в России начнет дешеветь в 2026 году. Снижение ее стоимости предрек председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с изданием «Подъем».

По словам парламентария, текущая ситуация на рынке недвижимости вызвана в том числе монополизацией рынка. Он отметил, что застройщики не смогут бесконечно держать высокие цены на квартиры, если они не продаются — в один момент их придется снижать. «Даже монополистам тяжело будет удержать цены. Конечно, не так сильно и не так быстро будет снижение, но все-таки я прогнозирую снижение цен на жилье. Я думаю, в этом году начнется снижение», — предполагает депутат.

Вместе с тем, продолжил Аксаков, все признаки указывают на то, что ключевая ставка будет снижаться, — что, в свою очередь, поспособствует росту кредитования. «Но все-таки думаю, что факторы, работающие на снижение стоимости жилья, пока довлеют и будут довлеть», — добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что регулировать цены, за исключением случаев злоупотреблений, рынок должен самостоятельно.

Ранее в этот же день в Центробанке признались в шоке от нынешней стоимости жилья. Директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что на перегрев цен напрямую повлияли ажиотажный спрос и льготная ипотека.