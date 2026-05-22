Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:06, 22 мая 2026Экономика

В Госдуме предрекли снижение цен на жилье в РФ

Депутат Аксаков: Цены на жилье в России начнут снижаться в 2026 году
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Недвижимость в России начнет дешеветь в 2026 году. Снижение ее стоимости предрек председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с изданием «Подъем».

По словам парламентария, текущая ситуация на рынке недвижимости вызвана в том числе монополизацией рынка. Он отметил, что застройщики не смогут бесконечно держать высокие цены на квартиры, если они не продаются — в один момент их придется снижать. «Даже монополистам тяжело будет удержать цены. Конечно, не так сильно и не так быстро будет снижение, но все-таки я прогнозирую снижение цен на жилье. Я думаю, в этом году начнется снижение», — предполагает депутат.

Вместе с тем, продолжил Аксаков, все признаки указывают на то, что ключевая ставка будет снижаться, — что, в свою очередь, поспособствует росту кредитования. «Но все-таки думаю, что факторы, работающие на снижение стоимости жилья, пока довлеют и будут довлеть», — добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что регулировать цены, за исключением случаев злоупотреблений, рынок должен самостоятельно.

Ранее в этот же день в Центробанке признались в шоке от нынешней стоимости жилья. Директор департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что на перегрев цен напрямую повлияли ажиотажный спрос и льготная ипотека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Россиянам назвали простой способ оживить зависший экран на китайских машинах

    Глава российского региона попросил Путина поддержать его на выборах

    В России обвинили Армению в непорядочности и сравнили с Украиной

    Захарова обвинила Запад в финансировании уничтожения детей

    В Госдуме предрекли снижение цен на жилье в РФ

    В МИД Украины испугались президента одной страны

    Венгрия решила запретить некоторую продукцию с Украины

    Более миллиарда человек в мире оказались с психическими расстройствами

    Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok