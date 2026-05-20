Названы причины отказаться от iPhone

SlashGear: Основной причиной отказа от покупки iPhone назвали его высокую цену

Авторы издания SlashGear назвали пять причин, по которым пользователям стоит отказаться от покупки смартфона Apple. Материал опубликован на сайте медиа.

Главной причиной не покупать iPhone назвали высокую стоимость техники Apple. По словам авторов, самый дешевый телефон американского бренда — iPhone 17e — стоит 599 долларов (43 тысячи рублей), а в семействе Android есть неплохие девайсы, которые стоят в два или три раза дешевле. Например, Samsung Galaxy A17 5G стоит всего 199 долларов (14 тысяч рублей).

Второй веской причиной выбрать аппарат другого бренда назвали привязку к экосистеме и ограничения. Так, на iPhone сложно поставить приложения в обход App Store или настроить альтернативу Apple Pay. Кроме того, устройства Apple назвали плохо адаптированными под видеоигры.

Также журналисты заметили, что старые iPhone, несмотря на длительную поддержку обновлениями iOS, не могут запускать некоторые новые приложения. Последней причиной выбрать Android-смартфон авторы SlashGear назвали платные приложения, которые, как правило, стоят дороже, чем их аналоги для Android.

