20:58, 20 мая 2026

Названы причины отказаться от iPhone

SlashGear: Основной причиной отказа от покупки iPhone назвали его высокую цену
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Авторы издания SlashGear назвали пять причин, по которым пользователям стоит отказаться от покупки смартфона Apple. Материал опубликован на сайте медиа.

Главной причиной не покупать iPhone назвали высокую стоимость техники Apple. По словам авторов, самый дешевый телефон американского бренда — iPhone 17e — стоит 599 долларов (43 тысячи рублей), а в семействе Android есть неплохие девайсы, которые стоят в два или три раза дешевле. Например, Samsung Galaxy A17 5G стоит всего 199 долларов (14 тысяч рублей).

Второй веской причиной выбрать аппарат другого бренда назвали привязку к экосистеме и ограничения. Так, на iPhone сложно поставить приложения в обход App Store или настроить альтернативу Apple Pay. Кроме того, устройства Apple назвали плохо адаптированными под видеоигры.

Также журналисты заметили, что старые iPhone, несмотря на длительную поддержку обновлениями iOS, не могут запускать некоторые новые приложения. Последней причиной выбрать Android-смартфон авторы SlashGear назвали платные приложения, которые, как правило, стоят дороже, чем их аналоги для Android.

Ранее авторы издания BGR рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. По их словам, основных причин две: бесполезные приложения и кеш.

