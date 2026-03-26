Очевидцы вспомнили бегство зрителей с первого легального концерта группы «Кино»

Николай Михайлов: на прослушивании в рок-клуб группа «Кино» сыграла плохо

Президент Ленинградского рок-клуба и бывший музыкант группы «Пикник» Николай Михайлов рассказал о том, как первый концерт группы «Кино» на прослушивании для включения в ЛРК прошел при полупустом зале и оказался неудачным. Коллектив вошел в состав клуба лишь спустя год, вспомнил Михайлов в интервью «Ленте.ру» для эксклюзивного материала из цикла, посвященного юбилею Ленинградского рок-клуба.

«Было прослушивание кандидатов, журнал "Рокси" тогда написал: "Вышел какой-то узкоглазый босиком...". В общем, они сыграли плохо», — поведал Михайлов.

По словам главы рок-клуба, лучшим индикатором востребованности группы была реакция публики: во время неудачных выступлений зрители покидали зал и направлялись в буфет Ленинградского межсоюзного дома самодеятельного творчества (ЛМДСТ), где проходили концерты. Так же произошло, и когда на сцену вышло «Кино».

«Механизм взаимодействия зала со сценой был безукоризненным. Народ в буфете — значит, группа говно. Буфет пуст — значит, группа хорошая. И это был главный критерий», — пояснил музыкант.

7 марта «Лента.ру» запустила специальный цикл материалов, посвященный 45-летию Ленинградского рок-клуба. 7 марта 1981 года в Межсоюзном клубе самодеятельного творчества состоялся первый концерт объединения, на котором выступили «Пикник», «Мифы», «Зеркало» и «Россияне». Специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко поговорил «с героями прекрасного и трагического времени уже ушедшей страны» — участниками групп «Алиса», «Аукцыон», «Пикник», «Санкт-Петербург» и не только. В материалах используются архивные фотографии, многие из которых публикуются в СМИ впервые. В частности, впервые опубликован архив уникальных кадров фотографа Валентина Барановского. На его снимках запечатлены такие звезды русского рока, как Константин Кинчев, Олег Гаркуша, Майк Науменко, группы «Аквариум», «Пикник», «АВИА», а также многие исторические моменты в истории Ленинградского рок-клуба и классические выступления его участников.