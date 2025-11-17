Мир
15:02, 17 ноября 2025Мир

США вывезли вызвавшие озабоченность России пусковые ракетные установки

Kyodo: США вывезли из Японии комплексы Typhon, вызвавшие озабоченность РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tim Kelly / Reuters

США вывезли с японской военной базы Ивакуни ракетные комплексы Typhon, вызвавшие озабоченность России после проведенных японско-американских учений. Об этом сообщает агентство Kyodo, передает ТАСС.

О вывозе комплексов городскую администрацию Ивакуни, где располагается авиабаза японской морской пехоты, предупредило Министерство обороны Японии.

Kyodo отмечает, что дислоцированные в Ивакуни комплексы используются в том числе и для запуска американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Ранее министр армии США Кристин Уормут заявила, что американцы планируют разместить на территории Японии ракетные комплексы Typhon, на которые ранее распространялись ограничения подписанного Штатами и Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

