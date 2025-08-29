МИД России ответил на размещение ракетных комплексов в Японии

Россия считает дестабилизацией размещение американских ракетных комплексов «Тифон» в Японии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в официальном комментарии, опубликованном на сайте МИД России.
«Рассматриваем это как очередной дестабилизирующий шаг в рамках взятого Вашингтоном курса на наращивание потенциала РСМД (ракет средней и меньшей дальности — прим. Ленты.ру) наземного базирования для целей передового дислоцирования соответствующих систем в различных регионах мира», — отметила Захарова.
По словам Захаровой, наращивание дестабилизирующих ракетных потенциалов в прилегающих к России регионах создает прямую угрозу безопасности страны. Кроме того, оно будет иметь «пагубные последствия для региональной и глобальной стабильности».
Ранее японская газета The Mainichi призвала Токио наладить отношения с Москвой.