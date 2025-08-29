The Mainichi: Японии желательно наладить отношения с Россией

Японии желательно наладить отношения с Россией. С таким призывом выступила японская газета The Mainichi.

«Россия остается соседней страной, с ней нельзя разорвать связи. (...) Желательно наладить с ней отношения, чтобы мы могли обсуждать такие вопросы, как импорт российского природного газа и рыбный промысел», — говорится в статье.

Ранее китайский портал Sohu обратил внимание на сигнал России для Японии. Утверждалось, что российские военные учения на Камчатке показали Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации.

Перед этим сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — попала на главную страницу в японских газетах. В ролике, который распространили СМИ, глава государства встретил вдову в Кремле и подарил ей цветы.