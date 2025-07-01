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20:24, 1 июля 2025Интернет и СМИ

В действиях России усмотрели четкий сигнал для Японии

Sohu: Россия показала Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные учения на полуострове Камчатка стали сигналом для Японии о недопустимости провокаций в Тихом океане. Такое мнение выразил китайский портал Sohu.

Сообщается, что российские военные корабли заняли боевые позиции в ходе плановых учений Тихоокеанского флота в акватории Японского и Охотского морей и Тихого океана в ответ на японские учения с с использованием противокорабельных ракет наземного базирования «Тип 88».

Sohu усмотрела в действиях России четкий сигнал для Японии. «"У вас ракеты, у меня флот. В Тихом океане нет места провокациям"», — объяснили действия России в материале.

Ранее Sohu отметил, как президент России Владимир Путин избежал ловушки журналиста, задавшего вопрос о Тайване. В материале речь шла о вопросе журналиста американского канала NBC Кира Симмонса, заданного им в 2021 году.

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