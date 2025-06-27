Sohu: Путин ловко избежал ловушки журналиста, задавшего вопрос про Тайвань

Президент России Владимир Путин дал краткий, но полный смысла ответ западному журналисту Киру Симмонсу, который задал ему провокационный вопрос про Китай и Тайвань. Восхищение ответом главы государства выразил китайский портал Sohu.

В статье напомнили, что в июне 2021 года журналист американского канала NBC Кир Симмонс спросил у российского лидера, как Москва отреагирует, если Китай применит силу против Тайваня. «Ответ Путина был кратким и глубоким: "Я не слышал, чтобы Народно-освободительная армия Китая планировала применить силу против Тайваня. В политике мы не играем с гипотезами, поэтому я не могу комментировать то, что еще не произошло"», — отмечается в материале.

Российский президент, как указал портал, не поддержал китайские власти, но при этом не выступил против них. «Путин своим ответом ловко избежал ловушки [журналиста] и не испортил отношения с Китаем», — добавляется в статье.

Ранее в Китае призвали президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Китайский портал NetEase напомнил, что контрнаступление Вооруженных сил страны провалилось.