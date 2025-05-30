Встреча Путина со вдовой Абэ попала на главную страницу в японских газетах

Видео встречи Путина с Акиэ Абэ попало на главную страницу газет Asahi и Yomiuri

Видео, на котором президент России Владимир Путин встречается с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — попало на главную страницу на сайтах двух японских газет. Речь идет об изданиях Asahi и Yomiuri.

На кадрах российский лидер встречает Абэ в Кремле и дарит ей цветы, они также пожимают руки. Кроме того, в видео частично показана беседа между ними, и то, как вдова японского экс-премьера едет на президентском лимузине к Большому театру.

Ранее сообщалось, что правительство Японии отказалось давать оценку встрече Путина с Абэ. Там также указали, что японское правительство по-прежнему рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

Президент России и вдова бывшего японского премьера встретились в Кремле 29 мая. Путин вручил зарубежной гостье букет цветов, на что Абэ по-русски сказала спасибо. Глава РФ признался, что очень рад ее видеть, а также что знает и помнит, как та всегда сопровождала мужа во время его поездок в Россию.