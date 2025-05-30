Власти Японии отреагировали на встречу вдовы Абэ с Путиным

Власти Японии отказались давать оценку встрече вдовы Абэ с Путиным

Правительство Японии отказалось давать оценку встрече президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ. О реакции Токио сообщает ТАСС.

«Мы в курсе, что Акиэ Абэ встретилась в Москве с президентом России Путиным. Как правительство [мы] не проводили обмен [мнениями] с Акиэ Абэ. В любом случае мы не можем комментировать этот вопрос», — сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

Он добавил, что японское правительство по-прежнему рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию.

Ранее глава Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов раскрыл значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию. «Это позитивный сигнал со стороны Токио о том, что он готов к диалогу, восстановлению наших отношений», — объяснил он.