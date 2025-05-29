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23:39, 29 мая 2025Мир

Раскрыто значение визита вдовы экс-премьера Японии в Россию

Кистанов: Визит вдовы премьера Абэ в РФ говорит о готовности Японии к диалогу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Визит вдовы бывшего премьера Японии Синдзо Абэ Акиэ Абэ в Россию является позитивным сигналом со стороны Токио, считает руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов. Он раскрыл значение визита Абэ в Москву в разговоре с РИА Новости.

«Это в первую очередь позитивный сигнал со стороны Токио о том, что он готов к тому, чтобы начать диалог, восстанавливать наши отношения, которые сейчас находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период», — объяснил эксперт.

Как указал Кистанов, сначала Япония активно включилась в санкционную кампанию Запада и сотрудничала в вопросе оказания давления на РФ по поводу специальной военной операции (СВО), однако когда к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп, ситуация начала меняться.

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«А почему вдова? Это очень удобный вариант, потому что как раз Синдзо Абэ — это символ того периода, когда Япония повернулась лицом к России, пыталась найти подходы к решению территориального вопроса на компромиссной основе... Путин и Абэ были друзьями, называли друг друга по имени», — рассказал собеседник агентства. Он также добавил, что Синдзо Абэ «был на короткой ноге» не только с главой РФ Владимиром Путиным, но и с Трампом в период его первого президентского срока.

Ранее Путин принял Акиэ Абэ в Кремле. Президент вручил ей букет цветов, на что вдова бывшего премьер-министра Японии по-русски сказала спасибо. Российский лидер заявил, что очень рад ее видеть, а также что знает и помнит, как та всегда сопровождала мужа во время его поездок в РФ.

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