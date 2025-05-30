Вдова убитого премьер-министра Японии встретилась с Путиным и прокатилась на его Aurus. Как на это отреагировали в Токио?

Вдова экс-премьера Японии Абэ поехала в Большой театр на Aurus Путина

Правительство Японии не взаимодействовало с Акиэ Абэ — вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ — относительно ее поездки в Россию и не собирается комментировать ее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси.

«Мы в курсе, что Акиэ Абэ встретилась в Москве с президентом России Путиным. Как правительство [мы] не проводили обмен [мнениями] с Акиэ Абэ. В любом случае мы не можем комментировать этот вопрос», — заявил он.

При этом Хаяси добавил, что японское правительство по-прежнему рекомендует воздерживаться от любых поездок в Россию. «Правительство распространило предупреждение третьего уровня для всей России, что означает [необходимость] избегать поездок. Мы призываем людей воздерживаться от поездок в Россию», — напомнил он.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В Японии действует четырехуровневая система предупреждения о возможной опасности поездок в другие страны. В отношении основной территории России действует третий уровень — требование воздержаться от поездок независимо от цели. В отношении Крыма, новых российских регионов и граничащих с ними и с Украиной районов в Японии действует четвертый уровень опасности — это предупреждение японских граждан о том, что в случае нахождения в этих местах необходимо эвакуироваться. Четвертый уровень действует также в отношении Украины и граничащих с ней районов Белоруссии.

Путин встретился с вдовой экс-премьера Японии 29 мая

29 мая поступило сообщение о том, что российский лидер Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин принял в Кремле находящуюся в Москве Акиэ Абэ — вдову бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который погиб в результате покушения Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Путин вручил зарубежной гостье букет цветов, на что Акиэ Абэ по-русски сказала спасибо. Глава РФ признался, что очень рад ее видеть, а также что знает и помнит, как та всегда сопровождала мужа во время его поездок в Россию.

«Ваш муж очень многое сделал для развития российско-японских отношений. И у меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал», — сказал Путин.

Судя по кадрам со встречи, Акиэ Абэ расплакалась, когда российский президент вспоминал о покойном экс-премьере Японии.

Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus для поездки в Большой театр

После встречи в Кремле Акиэ Абэ отправилась в Большой театр на президентском Aurus. Путин предоставил ей свой автомобиль.

«Владимир Путин галантно предоставил ей свою машину», — подчеркнул журналист Павел Зарубин.

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Акиэ Абэ также рассказала о желании своего покойного супруга встретиться с Владимиром Путиным после начала спецоперации (СВО) на Украине. «Мой супруг даже после возникновения такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами, питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с вами встретиться, его жизнь оборвалась», — сообщила она.

По ее словам, Абэ всегда был приверженцем продолжения диалога с Россией. Вдова экс-премьера Японии также поблагодарила Путина за «активное стремление к развитию отношений» между Москвой и Токио.

Визит вдовы экс-премьера Японии в Россию назвали позитивным сигналом

Руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии Валерий Кистанов выразил мнение, что визит вдовы бывшего премьера Японии в Россию является позитивным сигналом со стороны Токио.

«Это в первую очередь позитивный сигнал со стороны Токио о том, что он готов к тому, чтобы начать диалог, восстанавливать наши отношения, которые сейчас находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период», — объяснил эксперт.

Как указал Кистанов, сначала Япония активно включилась в санкционную кампанию Запада и сотрудничала в вопросе оказания давления на РФ по поводу специальной военной операции (СВО), однако когда к власти в Соединенных Штатах пришел Дональд Трамп, ситуация начала меняться.

«А почему вдова? Это очень удобный вариант, потому что как раз Синдзо Абэ — это символ того периода, когда Япония повернулась лицом к России, пыталась найти подходы к решению территориального вопроса на компромиссной основе... Путин и Абэ были друзьями, называли друг друга по имени», — пояснил эксперт.

Кистанов также добавил, что Синдзо Абэ «был на короткой ноге» не только с главой РФ Владимиром Путиным, но и с Трампом в период его первого президентского срока.