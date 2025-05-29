Вдова экс-премьера Японии Абэ рассказала о его желании в начале СВО

Вдова Абэ рассказала о его желании встретиться с Путиным после начала СВО

Акиэ Абэ, вдова бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказала о его желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным после начала спецоперации (СВО) на Украине. Об этом она рассказала на встрече с российским лидером в Кремле, передает ТАСС.

«Мой супруг даже после начала такой сложной ситуации, связанной с Украиной, стремился встретиться с вами, питал такую надежду. Но, к сожалению, обстоятельства сложились так, что он не смог больше с вами встретиться, его жизнь оборвалась», — сообщила она.

По ее словам, Абэ всегда был приверженцем продолжения диалога с Россией. Вдова экс-премьера Японии также поблагодарила Путина за «активное стремление к развитию отношений» между Москвой и Токио.

Ранее Путин заявил, что Абэ искренне хотел полного восстановления российско-японских отношений. «Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений», — сказал он.