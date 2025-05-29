Путин раскрыл вклад погибшего экс-премьера Японии в отношения с Россией

Путин: Абэ стремился к восстановлению российско-японских отношений

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ искренне хотел полного восстановления российско-японских отношений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с вдовой экс-премьера Акиэ Абэ, передает РИА Новости.

«Ваш муж очень много сделал для развития российско-японских отношений. (...) Видел, что он искренне стремился к полному восстановлению российско-японского сотрудничества и многое для этого делал», — сказал российский лидер.

Президент России добавил, что у него с бывшим премьер-министром Японии сложились очень теплые и добрые личные отношения.

В июле 2022 Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Политику было 67 лет. Он поступил в тяжелом состоянии в больницу города Нара после того, как 41-летний Тэцуя Ямагами выстрелил в него из самодельного дробовика во время предвыборного митинга.