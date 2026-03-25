«Масштаб поражает». Мировая держава готовится к конфликту с США. Где может произойти столкновение с американскими войсками?

Политолог Тебин: Флот Китая может готовиться к конфликту вблизи США

На сегодняшний день военно-морские силы (ВМС) США и Китая видят друг друга как возможных противников, поэтому Пекин может готовиться к боевым действиям у ключевых американских военных объектов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат политических наук, директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

Сейчас ВМС США и КНР однозначно рассматривают себя в качестве вероятных противников (...) Китай будет стремиться действовать вблизи рубежей США, в том числе у Гуама, Диего-Гарсии, Гавайских островов Прохор Тебин директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

24 марта агентство Reuters сообщило о масштабной операции Китая по подводному картографированию, а также изучению ила и климата в Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. В частности, авторы материала насчитали 42 исследовательских судна, в основном принадлежащих Китайскому океанологическому университету.

Как указали агентству американские и австралийские военные эксперты, эти исследования могут говорить о подготовке КНР к столкновению с США под водой, так как китайские корабли могут изучать маршруты американского флота.

«Честно говоря, масштаб китайских морских научных исследований поражает (...) На протяжении десятилетий ВМС США могли рассчитывать на асимметричное преимущество благодаря своим знаниям о пространстве боевых действий в океане. Усилия Китая угрожают подорвать это преимущество», — сказал агентству доцент Военно-морского колледжа США Райан Мартинсон.

География китайских океанологических работ обширна:

Тайвань — китайские корабли изучили воды вокруг острова, а также Лусонский пролив, служащий «воротами» в Южно-Китайское море из Тихого океана;

китайские корабли изучили воды вокруг острова, а также Лусонский пролив, служащий «воротами» в Южно-Китайское море из Тихого океана; Гуам — один из ключевых американских военных объектов на Тихом океане, который также называют «наконечником копья» США в Азии;

один из ключевых американских военных объектов на Тихом океане, который также называют «наконечником копья» США в Азии; Гавайские острова — Китай мог провести подводные исследования по маршруту от этого архипелага до Гуама;

Китай мог провести подводные исследования по маршруту от этого архипелага до Гуама; Япония — китайские исследовательские суда побывали в 2024 году на восточном побережье Японии, проверяя работу океанографических датчиков;

китайские исследовательские суда побывали в 2024 году на восточном побережье Японии, проверяя работу океанографических датчиков; Малаккский пролив — один из важнейших маршрутов для Китая, через который проходит более 60 процентов всей торговли страны;

один из важнейших маршрутов для Китая, через который проходит более 60 процентов всей торговли страны; Индийский океан — с 2020 по 2025 годы китайские суда изучили Бенгальский залив, Аравийское море, воды вокруг Шри-Ланки и Сейшельских островов.

Как отметил Тебин, интерес Китая к подводному пространству неудивителен.

Мировой океан слабо изучен. Океанография — перспективная наука с военной, гражданской, общенаучной точки зрения. В военно-морской деятельности она связана с противолодочной обороной, разведкой, установкой минных заграждений и обеспечением деятельности собственных подводных сил Прохор Тебин директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Исследователь также напомнил, что США надеются «запереть» Китай в пределах трех островных цепей. Поэтому Пекин изучает американские военные объекты, чтобы быть готовым к ответному удару.

Что известно о подводном потенциале Китая и США?

Как указал Тебин, китайский флот уверенно растет и развивается, однако ему не хватает боевого опыта, включая длительное нахождение в океане вдали от собственных баз.

Рост у Китая качественный и количественный налицо. Тем более, в западной части Тихого океана, где возможен конфликт, сосредоточены все силы Китая, а ВМС США разделены между Атлантикой и Тихим океаном. Они не могут оголить европейское направление Прохор Тебин директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Однако эксперт напомнил, что США пока лучше готовы к подводной войне из-за развития морской авиации и превосходства в атомном подводном флоте.

«Все это имеет огромное значение для подводной войны. Злейший враг подлодок — другие подлодки, но самолеты базовой патрульной авиации — не менее серьезная угроза, против которой сами подлодки не могут ничего сделать. Тем не менее ключевую роль играет выстроенная система ведения военно-морских операций в подводной сфере, включающая подводную, надводную, наземную, воздушную и космическую компоненты», — подчеркнул собеседник.

К США надо еще добавить потенциал их союзников. У Японии традиционно очень сильные компетенции в подводном флоте. Австралия в этом отношении всегда была слаба, но она усиливает компоненту, в том числе через пакт AUKUS Прохор Тебин директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Кроме того, важна общая численность флота. 2 марта в Вашингтоне состоялись слушания Комиссии по обзору экономики и безопасности США и Китая. По мнению главы Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирала Майка Брукса, подводный флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) может достигнуть около 70 единиц к 2027 году, а к 2035 году — порядка 80, причем до половины составят атомные подлодки.

Как отмечал ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин, у Китая могут находиться от 3 до 4 модернизированных атомных многоцелевых подводных лодки типа 093B. Кроме того, КНР, возможно, ведет работы над атомными подводными лодками с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) нового поколения типа 096 и готовится начать строительство серии малых атомных подводных лодок.

Это серьезно противоречит прошлым докладам американской разведки, полагавшей, что Пекин серьезно уступает США в подводном флоте. В свою очередь, США имеют от 66 до 70 атомных подводных лодок.

По атомным подлодкам Китай пока уступает США. Хотя неатомный флот у НОАК огромный, он имеет серьезные ограничения и уступает по своим возможностям. Однако его создание — это опыт для промышленности и кадровый потенциал. Дело осталось за технологиями (...) Это открывает дорогу для сотрудничества с Россией Прохор Тебин директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Могут ли действия Китая остановить американскую помощь Тайваню?

По словам Тебина, океанографические исследования Китая вблизи американских островов не остановят Вашингтон от помощи Тайваню: «Но при определенных условиях это может остудить пыл».

Также исследователь указал на растущие риски вооруженных столкновений между кораблями двух стран.

Растущая активность флотов двух держав в ключевых друг для друга районах может стать причиной инцидентов и непреднамеренной, случайной военной эскалации ситуации Прохор Тебин директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ

Поэтому эксперт предположил, что США и Китаю следует разработать меры по снижению рисков. В качестве примера Тебин напомнил о советско-американском соглашении 1972 года по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним.

Что известно о совместном патрулировании России и Китая?

В прошлом году подлодки России и Китая в военных учениях «Морское взаимодействие — 2025» провели совместное патрулирование акватории Японского моря с целью отработки контроля за различными регионами Мирового океана.

«В первую очередь отрабатывались именно элементы совместного морского подводного плавания, поскольку они самые сложные в области связи и навигации», — отмечал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

По его словам, в ходе мероприятия отрабатывались и вопросы управления. Эксперт подчеркнул, что совместное патрулирование двух стран является ответом на активное развитие военного флота США и их союзников.