Стало известно о подготовке Китая к подводной войне с США

Reuters: Китай проводит картографирование океана для подводной войны с США

Китай проводит масштабное картографирование морского дна в рамках подготовки к возможной подводной войне с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters по итогам анализа данных отслеживания судов и документов китайских научных учреждений.

Десятки китайских исследовательских судов наносят на карту стратегически важные районы Тихого, Индийского и Северного Ледовитого океанов. По словам военно-морских экспертов, собранные данные дают Пекину подробную картину подводной обстановки, необходимую для развертывания субмарин и обнаружения подводных лодок противника. Особое внимание уделяется водам вокруг Филиппин, Гуама, Гавайев и американской военной базы на атолле Уэйк.

Судно Dong Fang Hong 3, эксплуатируемое Китайским океанологическим университетом, в 2024-2025 годах курсировало у берегов Тайваня, Гуама и в Индийском океане. Как показал анализ Reuters, работы включали не только исследование ила и климата, но и глубоководное картографирование. По мнению бывшего командующего австралийскими подводными силами Питера Скотта, эти данные «могут оказаться бесценными при подготовке поля боя» для китайских субмарин.

Параллельно с картографированием Китай развертывает сеть датчиков в рамках проекта «прозрачный океан». Системы мониторинга температуры, солености и течений уже созданы в Южно-Китайском море и расширены на Тихий и Индийский океаны. По данным китайских академических источников, сотни датчиков и буев установлены к востоку от Японии, Филиппин, вокруг Гуама, а также вдоль подводного хребта Девяносто-Восточный хребет на подходах к Малаккскому проливу.

В США признают стратегический характер китайских исследований. Контр-адмирал Майк Брукс, командующий Управлением военно-морской разведки США, заявил в Конгрессе, что сбор данных китайскими судами «представляет собой стратегическую проблему». Эксперты отмечают, что десятилетиями США обладали асимметричным преимуществом в знании океанских театров военных действий, но усилия Пекина угрожают подорвать это преимущество.

Ранее разведывательное сообщество Соединенных Штатов опубликовало доклад, в котором перечислило пять государств, представляющих для Вашингтона наибольшую угрозу в сфере национальной безопасности. В специальном докладе на 2026 год такими странами названы Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан.

Американская разведка утверждает, что эти государства проводят исследования и разработки ракетных комплексов с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию США. Помимо ядерных угроз, в докладе также отмечается, что Китай, Иран, КНДР, Пакистан и Россия, несмотря на распространение ударных беспилотников, будут отдавать приоритет передовым ракетам, которые, по мнению Вашингтона, способны представлять угрозу для США.