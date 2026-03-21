Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 21 марта 2026Мир

В США назвали пять представляющих наибольшую угрозу стран

США назвали Россию, Иран и Китай странами, представляющими угрозу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов опубликовало доклад, в котором перечислило пять государств, представляющих для Вашингтона наибольшую угрозу в сфере национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В специальном докладе на 2026 год такими странами названы Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан. Американская разведка утверждает, что эти государства проводят исследования и разработки ракетных комплексов с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию США.

Помимо ядерных угроз, в докладе также отмечается, что Китай, Иран, КНДР, Пакистан и Россия, несмотря на распространение ударных беспилотников, будут отдавать приоритет передовым ракетам, которые, по мнению Вашингтона, способны представлять угрозу для США.

Ранее Иран пообещал США беспрецедентный ответ в случае попытки захвата острова Харк. «Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последний 21 день», — сказал собеседник агентства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok