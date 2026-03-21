В США назвали пять представляющих наибольшую угрозу стран

США назвали Россию, Иран и Китай странами, представляющими угрозу

Разведывательное сообщество Соединенных Штатов опубликовало доклад, в котором перечислило пять государств, представляющих для Вашингтона наибольшую угрозу в сфере национальной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В специальном докладе на 2026 год такими странами названы Китай, Россия, КНДР, Иран и Пакистан. Американская разведка утверждает, что эти государства проводят исследования и разработки ракетных комплексов с ядерными и обычными боеголовками, способных поразить территорию США.

Помимо ядерных угроз, в докладе также отмечается, что Китай, Иран, КНДР, Пакистан и Россия, несмотря на распространение ударных беспилотников, будут отдавать приоритет передовым ракетам, которые, по мнению Вашингтона, способны представлять угрозу для США.

Ранее Иран пообещал США беспрецедентный ответ в случае попытки захвата острова Харк. «Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с "сюрпризами" за последний 21 день», — сказал собеседник агентства.