Россиянин перепутал лося с капибарой и поговорил с ним

В Бердске мужчина назвал лося капибарой и снял его на видео

Россиянин встретился с лосем и назвал его капибарой. Видео их встречи публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина отправился отдыхать на Голубое озеро в Бердске. Пока он стоял на берегу, в воду с другой стороны прыгнул лось. Бердчанин по какой-то причине перепутал лося с экзотической капибарой и решил снять зверя на видео. «Это капибара ваша или что это? Какая красивая!» — сказал он, обращаясь к другому отдыхающему за кадром.

Лось вскоре вылез из воды, отдохнул в зарослях и отправился по своим делам.

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.