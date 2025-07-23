Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:05, 23 июля 2025Моя страна

Россиянин перепутал лося с капибарой и поговорил с ним

В Бердске мужчина назвал лося капибарой и снял его на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Россиянин встретился с лосем и назвал его капибарой. Видео их встречи публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Мужчина отправился отдыхать на Голубое озеро в Бердске. Пока он стоял на берегу, в воду с другой стороны прыгнул лось. Бердчанин по какой-то причине перепутал лося с экзотической капибарой и решил снять зверя на видео. «Это капибара ваша или что это? Какая красивая!» — сказал он, обращаясь к другому отдыхающему за кадром.

Лось вскоре вылез из воды, отдохнул в зарослях и отправился по своим делам.

Материалы по теме:
«И клюв гладил, и когти чесал» Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
«И клюв гладил, и когти чесал»Как россиянин в одиночку стал спасать краснокнижных беркутов?
22 декабря 2021
«Они очень напоминают людей» Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
«Они очень напоминают людей»Россиянин годами фотографирует животных: как сивучи, нерпы и лисы изменили его жизнь?
8 декабря 2021

Ранее в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью. Специалисты оперативно выехали на место после сигнала местных жителей о бродящем по округе звере и перевезли животное в естественную среду обитания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главреда Baza арестовали по делу о взятках полицейским. Адвокат заявил, что единственное доказательство — старое фото с банкомата

    Стали известны параметры возможной сделки США и ЕС по тарифам

    Буданов высказался о врагах Украины в команде Трампа

    Бывший игрок НХЛ заработает в ЦСКА десятки миллионов рублей за год

    Россиянин перепутал лося с капибарой и поговорил с ним

    Напавший на коллег с луком и стрелами россиянин попал на видео

    Глава МИД Израиля встретился с Зеленским

    Попавшийся с бомбой россиянин Попадейкин попал за решетку на 20 лет

    Пассажир напал на сотрудника авиакомпании после приземления самолета в Европе

    Главы делегаций России и Украины начали встречу тет-а-тет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости