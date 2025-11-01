Ценности
Ариана Гранде впервые за три года сменила имидж

Певица Ариана Гранде окрасила волосы в коричневый оттенок впервые за три года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @arianagrande

Американская певица и актриса Ариана Гранде впервые за три года сменила имидж. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница разместила сделанное у зеркала селфи. Она предстала перед камерой в облегающем черном топе без рукавов и с распущенными волосами, уложенными волнами. При этом пряди звезды оказались коричневого оттенка. Известно, что три года назад она окрасила волосы в блонд для роли доброй волшебницы Глинды в фильме «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Ранее в октябре американская актриса Сидни Суини кардинально сменила имидж и показала новую внешность.

