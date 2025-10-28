Актриса Сидни Суини сменила имидж и показала окрашенный в блонд боб

Американская актриса Сидни Суини кардинально сменила имидж и показала новую внешность. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» в рамках кинофестиваля AFI Fest посетила премьеру фильма «Кристи», где исполнила главную роль. Она предстала перед камерами в светло-розовом приталенном макси-платье с пышной юбкой, кружевом и глубоким декольте.

При этом звезда укоротила и перекрасила волосы. Так, она продемонстрировала стрижку боб и пряди оттенка блонд.

В сентябре Сидни Суини отметила день рождения в образе поп-исполнительницы Бритни Спирс 17-летней давности.