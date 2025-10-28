Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:39, 28 октября 2025Ценности

Сидни Суини кардинально сменила имидж

Актриса Сидни Суини сменила имидж и показала окрашенный в блонд боб
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Robert Smith / AdMedia / Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини кардинально сменила имидж и показала новую внешность. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

28-летняя звезда сериала «Эйфория» в рамках кинофестиваля AFI Fest посетила премьеру фильма «Кристи», где исполнила главную роль. Она предстала перед камерами в светло-розовом приталенном макси-платье с пышной юбкой, кружевом и глубоким декольте.

При этом звезда укоротила и перекрасила волосы. Так, она продемонстрировала стрижку боб и пряди оттенка блонд.

В сентябре Сидни Суини отметила день рождения в образе поп-исполнительницы Бритни Спирс 17-летней давности.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

    Раскрывший секретные фронтовые карты командир ВСУ потребовал извинений

    Невзоров пожаловался на русскую эмиграцию

    Россиянам раскрыли способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки

    Уголовник наказал россиянку за отказ познакомиться

    В Москве женщина превратила квартиру в свалку и приют для кошек

    Уставший тигр показал россиянам любимые позы для сна и попал на видео

    Врач назвала настоящую причину цистита

    Премьер Дании не смогла ответить на вопрос про неопознанные дроны

    Samsung представила смартфон с тройным экраном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости