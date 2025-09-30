Ценности
Сидни Суини отметила день рождения в образе Бритни Спирс 2008 года

Актриса Сидни Суини отметила день рождения в образе Бритни Спирс 2008 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney @cibellelevi

Американская актриса Сидни Суини отметила день рождения в образе поп-исполнительницы Бритни Спирс 17-летней давности. Об этом сообщает People.

Звезда сериала «Эйфория» отметила 28-летие в серебристом корсетном мини-платье с глубоким декольте и асимметричным подолом бренда The Blonds. Данный наряд был украшен объемными звездами и пайетками.

Известно, что в аналогичном наряде Спирс появилась на обложке собственного альбома Circus 2008 года.

Ранее в сентябре Сидни Суини в откровенном купальнике спрыгнула со скалы.

    Все новости