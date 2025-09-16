Ценности
04:15, 16 сентября 2025

Сидни Суини в откровенном купальнике спрыгнула со скалы

Американская актриса Сидни Суини в откровенном купальнике спрыгнула со скалы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @sydney_sweeney

Американская актриса Сидни Суини показала откровенные фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда сериала «Эйфория» предстала на одном из кадров в черном слитном купальнике с глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь. При этом в данном предмете гардероба артистка спрыгнула со скалы в воду, что запечатлели на видео.

Кроме того, она примерила белый купальник, оголяющий ягодицы, и золотистое бикини в сочетании с широкополой соломенной шляпой.

Ранее в сентябре обвиненная в расизме Сидни Суини вновь угодила в скандал.

