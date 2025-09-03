Обвиненная в расизме Сидни Суини вновь угодила в скандал

Американская актриса Сидни Суини, которую обвинили в расизме из-за рекламы джинсов бренда American Eagle, вновь подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модной марки Jimmy Choo.

Звезда популярного телесериала «Эйфория» стала лицом осенней коллекции одежды. Так, знаменитость приняла участие в рекламной кампании Jimmy Choo, снявшись в образе балерины. Она позировала перед камерой в облегающем боди и кожаных сапогах с высоким голенищем.

Пользователи сети не оценили выбор амбассадора. По их мнению, Суини в роли балерины — это неуважение к тем девушкам, которые посвятили профессии всю свою жизнь. «Может ты хорошая актриса, но ты точно не танцовщица», «Разве они ничему не научились?», «Больше ничего у вас не куплю», «Только не она. Вы не могли найти кого-нибудь получше?», «Какая-то блондинка пришла и притворилась балериной. Это позор», — возмущались юзеры.

В июле Сидни Суини обругали в сети из-за рекламы бренда American Eagle. Общественности не понравилось видео, в котором был показан плакат с изображением актрисы в джинсовой куртке и надпись Sydney Sweeney Has Great Genes («У Сидни Суини отличные гены»). В середине ролика слоган изменился на Sydney Sweeney Has Great Jeans («У Сидни Суини отличные джинсы»), после того как мимо плаката прошла знаменитость.