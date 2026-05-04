США призвали Китай на помощь

США призвали Китай присоединиться к операции по открытию Ормузского пролива

Китай должен присоединиться к операции США по открытию Ормузского пролива, заявил глава американского Министерства финансов Скотт Бессент. Его слова приводит в соцсети Х издание Clash Report.

«Я призываю Китай присоединиться к нам в поддержке этой международной операции», — сказал американский министр.

Ранее стало известно, что Армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам Корпуса стражей исламской революции и ракетным позициям Ирана.

До этого Тегеран объявил, что Военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.