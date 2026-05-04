Армия США получила новый приказ об ударах по Ирану

Армии США разрешили наносить удары по катерам КСИР и ракетным позициям Ирана

Армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ракетным позициям Ирана. Об этом на своей странице в соцсети Х со ссылкой на высокопоставленный источник в американском правительстве сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид.

«Представитель США заявил, что правила применения силы для американских войск в регионе были изменены и им разрешено наносить удары по непосредственным угрозам, таким как быстроходные катера КСИР или иранские ракетные позиции», — указал журналист.

Ранее Тегеран объявил, что Военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.