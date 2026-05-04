Иран заявил о закрытии Ормузского пролива для кораблей США

IRIB: ВМС Ирана предотвратили проход кораблей США через Ормузский пролив

Военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив. Об этом со ссылкой на пресс-службу иранской армии сообщает в Telegram новостное агентство IRIB.

«Управление по связям с общественностью армии объявило, что благодаря решительному и быстрому предупреждению со стороны ВМС Исламской Республики удалось предотвратить вход американских и сионистских (израильских — прим. «Ленты.ру») вражеских эсминцев в Ормузский пролив», — говорится в публикации.

28 февраля США и Израиль напали на Иран. В ответ на массированные ракетные удары иранцы перекрыли Ормузский пролив — главную торговую артерию более чем для десяти стран на Ближнем Востоке.

13 апреля президент США Дональд Трамп после провала американо-иранских мирных переговоров объявил о начале блокады иранских портов в Ормузском проливе.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал всем иранцам достойно преодолеть суровые испытания.