В России запретили продажу минеральной воды бренда из Армении

Роспотребнадзор с 28 апреля запретил ввоз в РФ и продажу минералки «Джермук»

Роспотребнадзор с 28 апреля временно запретил ввоз и оборот на территории РФ минеральной природной лечебно-столовой питьевой воды «Джермук», в которой, согласно сообщению ведомства, было выявлено превышение содержания гидрокарбоната.

Решение о приостановке импорта и продажи коснулось продукции, изготовленной в 2026-м (10 и 12 января, 19 февраля, а также 5, 13 и 27 марта) и в 2025-м (23 октября и 18, 22 и 24 ноября) годах, как «не соответствующей информации, указанной в маркировке». «Выявлено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Джермук — город-курорт в Армении, известный 36 целебными горячими источниками гидрокарбонатно-сульфатного состава. Добываемая там и распространяемая под одноименным брендом вода используется для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ благодаря высокому содержанию минералов.

В связи с необходимостью принятия срочных мер по недопущению причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан оператору маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ» была направлена информация с целью приостановить возможность реализации минеральной воды, указали в Роспотребнадзоре.