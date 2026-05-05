Марочко: В ВСУ усилили пропаганду ЛГБТ

Западные волонтеры решили увеличить число поставок в Вооруженные силы Украины (ВСУ) брошюр с пропагандой однополых браков и ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко пишет ТАСС.

Агитационные листовки распечатаны на английском и украинском языках при поддержке фонда американского миллиардера Джорджа Сороса.

Больше всего таких брошюр выявлено на украинских позициях в районе Красного Лимана в Донецкой народной республике.

«Также, по информации сдавшегося в плен боевика, за последнее время подобного рода гуманитарка значительно возросла», — добавил Марочко.

Кроме того, вместе с листовками западные волонтеры присылают средства защиты от ВИЧ.

Ранее стало известно о том, что украинские военные выражают недовольство из-за появления в рядах ВСУ иностранных наемников-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).