ТАСС: Бойцы ВСУ недовольны из-за появления в армии наемников-трансгендеров

Военные выражают недовольство из-за появления в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников-трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, все чаще стали наблюдаться случаи, когда украинские бойцы «с удивлением узнают, что идут в бой вместе с наемниками-трансгендерами».

«Впоследствии это вызывает, в лучшем случае, возмущение и отказ продолжать службу вместе с такими "боевыми товарищами", — отметил представитель подполья. К данной категории военных нормально относятся лишь в подразделениях с Западной Украины, поскольку «считающие себя прогрессивными европейцами "западенцы" согласны к совместной службе с трансгендерами в угоду британским и канадским кураторам».

Ранее адвокат-трансвестит из Канады Артур Олсон вступил в украинский «Интернациональный легион территориальной обороны». Сейчас он может проходить подготовку на одном из тыловых полигонов.