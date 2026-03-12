РИА Новости: Адвокат-трансвестит из Канады вступил в легион ВСУ

Адвокат-трансвестит (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Канады Артур Олсон вступил в украинский «Интернациональный легион территориальной обороны». Как сообщает РИА Новости, сейчас он может проходить подготовку на одном из тыловых полигонов.

Как рассказал источник агентства из российских силовых структур, до вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олсон работал в семейной фирме, раньше он проходил службу в армии. «Олсон носит длинные волосы и женскую одежду. Кто он — трансвестит или трансгендер, не ясно, но у него выпирает женская грудь», — рассказал собеседник агентства.

Сам Олсон заявлял, что он уже давно хотел «сражаться с русскими». Он нашел объявление о наборе в ВСУ в канадской газете.

Это не первый представитель ЛГБТ в рядах ВСУ — ранее в марте уже сообщалось, что под Купянском российские военные уничтожили наемника-трансвестита из Бразилии.