Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:43, 12 марта 2026Бывший СССР

Трансвестит из Канады вступил в ряды ВСУ

РИА Новости: Адвокат-трансвестит из Канады вступил в легион ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Адвокат-трансвестит (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Канады Артур Олсон вступил в украинский «Интернациональный легион территориальной обороны». Как сообщает РИА Новости, сейчас он может проходить подготовку на одном из тыловых полигонов.

Как рассказал источник агентства из российских силовых структур, до вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олсон работал в семейной фирме, раньше он проходил службу в армии. «Олсон носит длинные волосы и женскую одежду. Кто он — трансвестит или трансгендер, не ясно, но у него выпирает женская грудь», — рассказал собеседник агентства.

Сам Олсон заявлял, что он уже давно хотел «сражаться с русскими». Он нашел объявление о наборе в ВСУ в канадской газете.

Это не первый представитель ЛГБТ в рядах ВСУ — ранее в марте уже сообщалось, что под Купянском российские военные уничтожили наемника-трансвестита из Бразилии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Распутица добралась до фронта». ВСУ начали охоту на российских военнослужащих, которые сбивают их поставки дронами. Что известно?

    В США назвали условие для сопровождения судов через Ормузский пролив

    В России рассказали о возобновлении авиасообщения с Донбассом и Новороссией

    Суд встал на сторону «Нафтогаза» в споре о транзите с «Газпромом»

    Премьер Израиля заявил о сокрушении Ирана и «Хезболлы»

    В НАТО заявили о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

    В России напомнили европейским политикам о победителях фашизма

    Трансвестит из Канады вступил в ряды ВСУ

    Зрительница театра на Украине устроила истерику из-за русской речи

    Действия ВСУ сравнили с тактикой террористов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok