17:53, 30 марта 2026

Пять причесок из 90-х вернулись в моду весной

Алина Гостева
Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Редакторы журнала Vogue назвали пять вернувшихся в моду весной причесок из 1990-х годов. Материал появился на сайте издания.

Актуальными вновь стали каре с удлинением к подбородку, которое ранее носили топ-модель Кристи Тарлингтон и актриса Сальма Хайек, а также гладкое каре без лишнего объема. В то же время популярность обрели стрижка пикси и каскад средней длины. Последний, например, продемонстрировала актриса Гвинет Пэлтроу в фильме «Большие надежды» 1998 года.

Кроме того, в списке трендов также оказался маллет, предпочтение которому в 90-х в том числе отдавали актрисы Скарлетт Йоханссон и Кэмерон Диас.

Ранее в марте редакторы журнала Vogue назвали пять вернувшихся в моду весной причесок из 1970-х годов.

