Запертых в клетке создателей кино облили фекалиями

Памятник создателям кино братьям Люмьер в Екатеринбурге, который оградили решеткой для защиты от вандалов, облили фекалиями. Об этом пишет «Подъем».
Скульптуру посадили в клетку неделю назад после того, как неизвестные облили ее краской. Теперь инцидент повторился, несмотря на ограду, однако на этот раз вместо краски нарушители использовали отходы жизнедеятельности. Власти обсуждают установку камер у монумента.
«Подъехала машина, вышли две дамы какие-то, облили и уехали. В прошлый раз краска была. В этот раз неприятно, но получше. Там в процессе очистки уже. Там не сильно сложно. Уберут быстро — не краска же», — рассказали в администрации города.
Ранее в Таганроге от памятника заслуженному артисту России Павлу Деревянко осталась одна нога.