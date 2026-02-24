Реклама

16:29, 24 февраля 2026Экономика

Запертых в клетке создателей кино облили фекалиями

В Екатеринбурге памятник братьям Люмьер в клетке облили фекалиями
Александра Качан (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Памятник создателям кино братьям Люмьер в Екатеринбурге, который оградили решеткой для защиты от вандалов, облили фекалиями. Об этом пишет «Подъем».

Скульптуру посадили в клетку неделю назад после того, как неизвестные облили ее краской. Теперь инцидент повторился, несмотря на ограду, однако на этот раз вместо краски нарушители использовали отходы жизнедеятельности. Власти обсуждают установку камер у монумента.

«Подъехала машина, вышли две дамы какие-то, облили и уехали. В прошлый раз краска была. В этот раз неприятно, но получше. Там в процессе очистки уже. Там не сильно сложно. Уберут быстро — не краска же», — рассказали в администрации города.

Ранее в Таганроге от памятника заслуженному артисту России Павлу Деревянко осталась одна нога.

