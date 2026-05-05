Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 5 мая 2026Экономика

Банк России через суд потребовал ликвидировать один из банков

ЦБ обратился в суд с иском о принудительной ликвидации московского Банка РМП
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Центробанк обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением о принудительной ликвидации московского Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП), у которого ранее отозвал лицензию на осуществление банковских операций. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Заявление поступило в суд в понедельник, 4 мая, и к рассмотрению пока не принято. Лицензия была отозвана почти месяц назад, 10 апреля.

В качестве причины такого решения регулятор указывал на ряд нарушений нормативных актов и федеральных законов, в том числе на сделки, имевшие признаки вывода активов, информация о которых направлялась в правоохранительные органы.

Функции временной администрации были возложены на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

До этого, в январе, Банк России отозвал лицензию у Нового Московского банка, а в марте Арбитражный суд города Москвы ввел в его отношении процедуру принудительной ликвидации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Россию 600 дронами и новейшими ракетами «Фламинго». Москва нанесла удар возмездия, а Зеленский выступил с заявлением

    Раскрыты истинные причины попыток ЕС продолжить конфликт на Украине

    Победительницу «Битвы экстрасенсов» покусала собака

    Во Франции возмутились пением Макрона в Ереване

    Великобритания расширила санкции против России

    Генерал назвал возможное место запуска дронов по региону в 1000 километров от границы

    Политолог спрогнозировал действия Киева на 9 Мая

    Дерматолог назвала худшее натуральное средство гигиены

    Вероятность удара ВСУ по параду на 9 Мая в Москве оценили

    Москвичам рассказали о погоде 9 Мая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok