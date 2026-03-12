Реклама

Экономика
18:21, 12 марта 2026Экономика

Один российский банк решили принудительно ликвидировать

Суд ввел в «Новом Московском Банке» процедуру принудительной ликвидации
Дмитрий Воронин

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Арбитражный суд города Москвы ввел в лишившемся лицензии «Новом Московском Банке» процедуру принудительной ликвидации. О принятом решении говорится в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), назначенной ликвидатором.

Функции временной администрации в указанном банке также ранее возложили на АСВ.

Процедуру принудительной ликвидации запускают, когда организация, у которой была отозвана лицензия, не имеет признаков банкротства и способна в полном объеме удовлетворить требования всех кредиторов.

«Кредиторы, которые не предъявили свое требование к "Новому Московскому Банку" в период работы временной администрации, могут передать его ликвидатору», — отметили в АСВ.

ЦБ объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «Нового Московского банка» (НМБ) 23 января, объяснив предпринятый шаг нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов самого регулятора. Отмечалось, что деятельность, связанную с кредитованием экономики специализировавшийся на расчетно-кассовом обслуживании НМБ фактически не вел, а его ссудная задолженность, составляющая 10 процентов активов, характеризуется «крайне низким качеством».

