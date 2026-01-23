ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк отозвал лицензию у «Нового Московского банка» из-за нарушений

Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «Нового Московского банка» (НМБ). Решение связано с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов самого Центробанка, говорится в сообщении на сайте регулятора.

По оценке ЦБ, НМБ фактически не вел деятельность, связанную с кредитованием экономики, а его ссудная задолженность, составляющая 10 процентов активов, характеризуется «крайне низким качеством».

Банк специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и долгое время проводил подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний. При этом руководство и собственники организации никак не реагировали на претензии Центробанка и не предпринимали действенных мер по снижению обнаруженных рисков.

Информация об операциях, вызвавших подозрение, направлена в правоохранительные органы. В НМБ назначена временная администрация (функции исполняет «Агентство по страхованию вкладов»), которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов «Новый Московский банк», по данным на 1 января 2026 года, занимал 258-е место в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов.

В декабре прошлого года Банк России по той же официальной причине отозвал лицензию на проведение банковских операций и аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Индустриального сберегательного банка (ИС Банк).