Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 23 января 2026Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Центробанк отозвал лицензию у «Нового Московского банка» из-за нарушений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у «Нового Московского банка» (НМБ). Решение связано с нарушением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов самого Центробанка, говорится в сообщении на сайте регулятора.

По оценке ЦБ, НМБ фактически не вел деятельность, связанную с кредитованием экономики, а его ссудная задолженность, составляющая 10 процентов активов, характеризуется «крайне низким качеством».

Банк специализировался на расчетно-кассовом обслуживании и долгое время проводил подозрительные операции группы клиентов с признаками «технических» компаний. При этом руководство и собственники организации никак не реагировали на претензии Центробанка и не предпринимали действенных мер по снижению обнаруженных рисков.

Информация об операциях, вызвавших подозрение, направлена в правоохранительные органы. В НМБ назначена временная администрация (функции исполняет «Агентство по страхованию вкладов»), которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов «Новый Московский банк», по данным на 1 января 2026 года, занимал 258-е место в банковской системе России. Организация является участником системы страхования вкладов.

В декабре прошлого года Банк России по той же официальной причине отозвал лицензию на проведение банковских операций и аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Индустриального сберегательного банка (ИС Банк).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Влияние одного европейского лидера на Трампа оценили

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok