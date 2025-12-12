Центробанк отозвал лицензию у Индустриального сберегательного банка

Центробанк отозвал лицензию у столичного ИС Банка из-за подозрительных операций

Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций и аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у зарегистрированного в Москве Индустриального сберегательного банка (ИС Банк). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Поводом для такого решения стали неоднократные нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Также организация допускала нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.

Как отмечается в сообщении, ИС Банк систематически недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его устойчивости, и часто проводил крупные операции клиентов, которые могли быть направлены на вывод денежных средств в теневой оборот. По величине активов кредитная организация занимала 225 место в банковской системе.

Информация о подозрительных транзакциях направлена правоохранителям. В ИС Банк назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Предыдущий отзыв лицензии у российского банка имел место в начале сентября. Тогда решение было принято в отношении Таврического банка, занимавшего 60-е место в банковской системе страны. В регуляторе объяснили, что организация утратила капитал и не имела перспектив в рамках возможной санации.