ЦБ отозвал лицензию у российского банка

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического Банка

Центральный банк России (ЦБ) отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Таврического Банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В Центробанке объяснили решение полной утратой банком собственных средств (капитала) и отсутствием перспектив его дальнейшей санации. Помимо отзыва лицензии, также было решено прекратить участие корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Таврического Банка.

ЦБ назначил в банке временную администрацию в лице АСВ, она будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Средства вкладчиков будут возвращены в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей. За счет реализации активов банка в ходе ликвидационных процедур требования кредиторов первой и второй очереди могут быть полностью удовлетворены.

По величине активов Таврический Банк занимал 60-е место в банковской системе России.

В мае Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Инэко», занимавшей 338-е место в банковской системе России по величине активов. Поводом для такого решения стало неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ.