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10:58, 22 мая 2025Экономика

Банк России отозвал лицензию у расчетной НКО «Инэко»

ЦБ отозвал лицензию у расчетной НКО «Инэко» из-за многочисленных нарушений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Центробанк отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Инэко», занимающей 338-е место в банковской системе России по величине активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Поводом для такого решения стало неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Также РНКО допускала нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В последний год Центробанк неоднократно применял меры к организации. Как отмечается в сообщении, в составе участников РНКО происходили изменения, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры и попытках скрыть конечных бенефициаров. В Росфинмониторинг направлена информация об операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний.

В «Инеко» назначена временная администрация. Она будет работать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены.

Месяц назад Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами у Промтрансбанка (ПТБ), зарегистрированного в Уфе.

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