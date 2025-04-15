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07:32, 15 апреля 2025Экономика

ЦБ отозвал лицензию у одного банка

ЦБ отозвал у Промтрансбанка лицензию на осуществление банковских операций
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Руководство Центробанка (ЦБ) отозвало лицензию у Промтрансбанка (ПТБ) на осуществление банковских операций и деятельности по управлению ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Эта финансовая организация зарегистрирована в Уфе. По величине активов она занимала 177 место среди всех российских банков. Решение было принято на фоне неоднократного нарушения ПТБ федеральных законов. ЦБ ранее уже принимал к банку различные санкции, включая ограничения на привлечение средств вкладчиков, уточняется в пресс-релизе регулятора.

В Банке России добавили, что руководство Промтрансбанка также допускало нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Речь идет в том числе о финансировании терроризма. Кроме того, ПТБ являлась «хронически» убыточной. Предпринимаемых банком мер оказалось недостаточно, чтобы нормализовать ситуацию, резюмировали в ЦБ.

В конце 2024 года руководство регулятора отозвало лицензию еще у одного российского банка. Тогда права осуществлять деятельность по управлению ценными бумагами лишилась финансовая организация «Гарант-Инвест». Она занимала 168 строчку в рейтинге крупнейших банков РФ. Одним из поводов для принятия подобной меры послужил факт крупной недостачи наличных денежных средств в хранилище финорганизации в ходе внеплановой проверки.

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