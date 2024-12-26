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09:30, 26 декабря 2024Экономика

В России отозвали лицензию у банка

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление операций у банка «Гарант-Инвест», занимающего 168-е место по величине активов среди российских кредитных организаций. Помимо этого, отозвана его лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, сообщается на сайте регулятора.

Банк России указал, что лишившийся лицензии «Гарант-Инвест» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем в течение последних 12 месяцев к нему не раз применялись меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Также отмечается, что в среду, 25 декабря, в ходе внеплановой проверки в хранилище банка выявили крупную недостачу наличных денежных средств, а поскольку «формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств», в деятельности «Гарант-Инвеста» «возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков».

Как уточнили в Центробанке, «Гарант-Инвест» является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиентам «будут возвращены суммы вкладов в размере 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам)». В банке назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ».

В ноябре в России также отозвали лицензию у Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ), занимавшего 230-е место по величине активов. На протяжении длительного времени у него наблюдалось низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность, объяснили в ЦБ.

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