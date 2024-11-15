Центробанк отозвал лицензию у Банка корпоративного финансирования

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк БКФ»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций, а также аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Поводом для такого решения стало неоднократное нарушение федеральных законов и нормативов Центробанка. В частности, речь идет о проведении подозрительных операций, направленных на вывод денежных средств за пределы России.

В течение последних 12 месяцев в отношении кредитной организации неоднократно применялись различные меры. В том числе для нее ограничивали возможность привлекать средства вкладчиков. На протяжении длительного времени у БКФ наблюдалось низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.

Банк занимал 230-е место в банковской системе страны по величине активов. В него назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. БКФ является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам будут возвращены 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

В августе Центробанк объявил об аннулировании лицензии на проведение банковских операций у ООО «Америкэн Экспресс Банк», учредителем которого является американская компания American Express. Причиной послужило обращение самой организации в связи с ликвидацией.