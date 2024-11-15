Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:09, 15 ноября 2024Экономика

Центробанк отозвал лицензию у Банка корпоративного финансирования

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк БКФ»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций, а также аннулировал лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Поводом для такого решения стало неоднократное нарушение федеральных законов и нормативов Центробанка. В частности, речь идет о проведении подозрительных операций, направленных на вывод денежных средств за пределы России.

В течение последних 12 месяцев в отношении кредитной организации неоднократно применялись различные меры. В том числе для нее ограничивали возможность привлекать средства вкладчиков. На протяжении длительного времени у БКФ наблюдалось низкое качество активов, неэффективность бизнес-модели и хроническая убыточность.

Банк занимал 230-е место в банковской системе страны по величине активов. В него назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. БКФ является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам будут возвращены 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

В августе Центробанк объявил об аннулировании лицензии на проведение банковских операций у ООО «Америкэн Экспресс Банк», учредителем которого является американская компания American Express. Причиной послужило обращение самой организации в связи с ликвидацией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Доступ к YouTube в России начал восстанавливаться. У всех ли он работает и что известно?

      Стало известно о массовых попытках ВСУ покинуть позиции под Курахово

      Маслкар с украинскими номерами подожгли на парковке в российском городе

      Мать оставила детей жить с разлагающимися останками их брата и сбежала

      В США сообщили о встрече Илона Маска с иранскими чиновниками

      Растерявшей уважение к залезшему в огромные долги мужу жене дали совет

      Названы российские регионы с самым доступным жильем

      Главный тренер хоккейной «Лады» покинул пост

      На Украине заявили об отступлении из сел южнее Курахово

      Военный ВСУ забыл свое местонахождение из-за пьянства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше