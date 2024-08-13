Банк России отозвал лицензию у «Америкэн Экспресс Банк»

ЦБ отозвал лицензию на проведение банковских операций у «Америкэн Экспресс Банк»

Центробанк объявил об аннулировании лицензии на проведение банковских операций у ООО «Америкэн Экспресс Банк», учредителем которого является американская компания American Express. Как говорится в сообщении на сайте ЦБ, поводом для отзыва стало ходатайство самой кредитной организации в связи с добровольной ликвидацией.

В банк будет назначен ликвидатор. Организация не является участником системы страхования вкладов, по величине активов она занимала 300-е место в банковской системе страны.

«Америкэн Экспресс Банк» был зарегистрирован в России в декабре 2005 года. В 2022 году его владелец свернул бизнес в стране в связи с западными санкциями, введенными после начала боевых действий на Украине.

В мае этого года президент России Владимир Путин разрешил банку провести добровольную ликвидацию в соответствии с указом «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

В марте этого года ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», занимавшегося переводом денежных средств между Киви Банком, лицензия у которого была отозвана ранее, и иными участниками рынка банковских услуг.