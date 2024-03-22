Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
09:14, 22 марта 2024Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела»

Центробанк отозвал лицензию у связанного с банком Qiwi банком «Стрела»

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Банк России объявил об отзыве лицензии на проведении банковских операций у банка «Стрела», занимавшего по величине активов 321-е место в национальной банковской системе. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной такого решения стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. Речь идет о требованиях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В регуляторе отметили, что банк «Стрела» занимался переводом денежных средств между Qiwi банком, лицензия у которого была отозвана ранее, и иными участниками рынка банковских услуг.

В кредитную организацию назначена временная администрация в лице госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Банк «Стрела» является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Лишившийся лицензии месяц назад Qiwi банк обвиняли в организации переводов средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Одним из следствий такого решение стало прекращение работы платежной системы Contact, оператором которой был банк.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      По Украине нанесен массированный удар. В Киеве его назвали самой масштабной атакой на энергетику за последнее время

      США призвали Украину прекратить удары по энергообъектам РФ из-за цен на нефть

      Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела»

      На Украине сообщили о масштабных повреждениях энергообъектов

      В России захотели выпускать спиртное под брендом Gatsby

      Генпрокурор США ответил на обвинения в обнародовании проблем Байдена с памятью

      В России предложили способы борьбы с проблемами с топливом

      Двое россиян слили сотни номеров клиентов сотовой связи и попали под следствие

      США призвали к немедленному и устойчивому прекращению огня в секторе Газа

      Названы сроки возвращения Fortnite на iPhone

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше