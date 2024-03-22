Центробанк отозвал лицензию у банка «Стрела»

Центробанк отозвал лицензию у связанного с банком Qiwi банком «Стрела»

Банк России объявил об отзыве лицензии на проведении банковских операций у банка «Стрела», занимавшего по величине активов 321-е место в национальной банковской системе. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Причиной такого решения стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка. Речь идет о требованиях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В регуляторе отметили, что банк «Стрела» занимался переводом денежных средств между Qiwi банком, лицензия у которого была отозвана ранее, и иными участниками рынка банковских услуг.

В кредитную организацию назначена временная администрация в лице госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Банк «Стрела» является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчикам вернут 100 процентов остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика.

Лишившийся лицензии месяц назад Qiwi банк обвиняли в организации переводов средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. Одним из следствий такого решение стало прекращение работы платежной системы Contact, оператором которой был банк.