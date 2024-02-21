Система Contact остановила работу после отзыва ЦБ лицензии у «Киви банка»

Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка» за многочисленные нарушения действующего законодательства, в том числе за недостаточную борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

За последний год регулятор пять раз применял ограничительные меры по отношению к финансовой организации, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Однако банк продолжил осуществление рисковых операций и не предпринял усилий, чтобы устранить выявленные замечания.

Банк обвинили в нарушении федеральных законов

Главные претензии надзорных органов заключаются в том, что банк способствовал обмену средств между физическими лицами и теневым бизнесом, в том числе организовывал переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. При попытке регулятора ограничить незаконные практики «Киви банк» разрабатывал новые способы их обхода.

Отдельно было установлено, что неоднократно банк открывал QIWI-кошелек с использованием персональных данных физических лиц без их ведома, после чего по этим счетам проводились операции. Банк России сообщил, что по ряду случаев информация направлена в правоохранительные органы с подозрением на совершение уголовного преступления.

Как решение повлияло на сервисы QIWI

Вскоре после объявления Центробанка платежная система Contact, оператором которой является «Киви банк», прекратила работу. На фоне санкций США против «Юнистрима» сервис наряду с «Золотой короной» оставался самым популярным способом для проведения трансграничных переводов. Теперь при попытках воспользоваться им появляется сообщение о неизвестной ошибке сервера. Представитель Центробанка заявил, что Contact не сможет работать после решения по банку. Также недоступны пополнение и переводы через QIWI-кошельки.

Система Contact работает в России с 1999 года, в группу QIWI она вошла в 2015 году. По собственным данным компании, у сервиса около 500 пунктов обслуживания в 180 странах.

Отзыв лицензии нарушил и проведение платежей в «Металлинвестбанке». Организация сообщила, что клиентам временно будут недоступны оплата сотовой связи, интернета и другие услуги, которые проводятся через сервис QIWI в мобильном приложении, интернет-банке и банкоматах.

ЦБ отказался гарантировать сохранность средств на QIWI-кошельках

В организации назначена временная администрация, функции которой возложены на государственное Агентство по страхованию вкладов. По состоянию на 21 февраля «Киви банк» занимал 89-е место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов, поэтому у вкладчиков есть гарантия полного возврата средств при условии, что сумма вложений не превышала 1,4 миллиона рублей. Выплаты начнутся не позднее 6 марта. По предварительным оценкам, их совокупный объем составит 4,6 миллиарда рублей.

Вместе с тем представитель ЦБ отказался гарантировать сохранность средств на QIWI-кошельках. По его словам, на эти деньги гарантии системы страхования вкладов не распространяются.

4,6 миллиарда рублей Столько, по предварительным оценкам, получат вкладчики «Киви банка» в результате выплат от Агентства по страхованию вкладов

Эксперты ожидают снижения качества услуг

Центробанк с момента прихода на должность председателя Эльвиры Набиуллиной активно работал над очищением банковского сектора, регулярно отзывая лицензии за различные нарушения. Однако в последние два года такая практика фактически остановилось. В 2022 году лицензии лишились только две организации, а в 2023-м — ни одной.

В комментарии ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал произошедшее сигналом, что ЦБ не дремлет.

Я радовался, что нет отзывов лицензии, для меня это был сигнал, что финансовая система очищена и работает в рамках законодательства, но оказалось, что новые вызовы, очевидно, простимулировали новые процессы Анатолий Аксаков глава комитета Госдумы по финансовому рынку

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов признал значимость «Киви банка» для рынка, подчеркнув, что его замещение потребует много времени.

По его словам, QIWI является скорее инфраструктурной компанией, на сервисах которой работало множество других конструкций, в том числе прием платежей, работа у самозанятых и так далее.

Эксперт затруднился оценить реальный размер выпадающих услуг, хотя подчеркнул, что это значимая для рынка история. Кроме того, Достов назвал QIWI весьма высокотехнологичной компанией, у которой довольно мало аналогов. Он полагает, что функционально их услуги так или иначе заместят, но сомневается, что на том же уровне технологичности.

«Киви банк» подтвердил отзыв лицензии

«Киви банк» выпустил сообщение, в котором подтвердил отзыв лицензии и работу временной администрации, и попросил подождать, когда ситуация станет более понятна. Также банк подчеркнул, что остальной бизнес группы компаний QIWI работает в обычном режиме.

Три недели назад новый генеральный директор QIWI plc (в нее вошли международные активы) Алексей Мащенков заявил, что QIWI завершила сделку по продаже российских активов. Покупателем выступила гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову.

При попытке получить информацию в центральном офисе банка в Москве стало известно, что организация съехала с указанного на сайте адреса без сообщения о новом месте. Охранник офиса сообщил корреспонденту РИА Новости, что с понедельника, 19 февраля, там работает другая компания.